Политолог Гаспарян: в случае войны России и Украины американские солдаты не будут «умирать за Винницу и Жмеринку»

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18 октября 2021, 09:19 Источник: «Украина.ру»

Американские военные, U.S. Marines / globallookpress.com

В случае военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной американские солдаты не будут «умирать за Винницу и Жмеринку». Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Армен Гаспарян.

«Одно дело, когда вам чиновники Белого дома рассказывают, что они с вами, совсем другое — посылать туда (на Украину — АН) армию. Никто не будет умирать за Винницу и Жмеринку», — отметил Гаспарян.

Ранее сообщалось, что на страницах китайского сайта Sohu появилась публикация, где говорится, что Украина превратилась «в раздираемую на части, бесперспективную, нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла Россию на США.

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