В случае военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной американские солдаты не будут «умирать за Винницу и Жмеринку». Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Армен Гаспарян.
«Одно дело, когда вам чиновники Белого дома рассказывают, что они с вами, совсем другое — посылать туда (на Украину — АН) армию. Никто не будет умирать за Винницу и Жмеринку», — отметил Гаспарян.
Ранее сообщалось, что на страницах китайского сайта Sohu появилась публикация, где говорится, что Украина превратилась «в раздираемую на части, бесперспективную, нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла Россию на США.
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