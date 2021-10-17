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Sohu: Украина превратилась в «нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла Россию на США

, 21:34 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Украина превратилась в «нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла Россию на США
Участники Евромайдана в Киеве, Emeric Fohlen / globallookpress.com

Украина превратилась в «нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла Российскую Федерацию на Соединенные Штаты. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«До сих пор многие люди на самом деле не могут понять, почему такая большая и, в прошлом, могущественная страна, как Украина, вдруг решила стать несчастной», — пишет портал Sohu.

Ресурс отмечает, что бывшая советская республика, ранее имевшая большое количество трудоспособного населения и хорошую экономическую базу, являлась «зародышем сверхдержавы», однако этот потенциал реализован не был.

В процитированном материале указывается, что Украина превратилась «в раздираемую на части, бесперспективную, нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла своего исторического союзника Россию на США. Резкое изменение внешнеполитической ориентации Киева произошло вслед за победой Евромайдана в феврале 2014 года, напомнили авторы Sohu.

Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол спрогнозировала, что Украину ждет новый Майдан, если президент Владимир Зеленский начнет реализовывать «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

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Экс-депутат Рады Черновол: если Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан»

Экс-депутат Рады Черновол: если Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан»

Если президент Владимир Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан». Соответствующий прогноз озвучила Татьяна Черновол, бывший депутат Верховной Рады.

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