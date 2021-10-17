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17 октября 2021, 21:34 Источник: «ПолитРоссия»

Участники Евромайдана в Киеве, Emeric Fohlen / globallookpress.com

Украина превратилась в «нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла Российскую Федерацию на Соединенные Штаты. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

«До сих пор многие люди на самом деле не могут понять, почему такая большая и, в прошлом, могущественная страна, как Украина, вдруг решила стать несчастной», — пишет портал Sohu.

Ресурс отмечает, что бывшая советская республика, ранее имевшая большое количество трудоспособного населения и хорошую экономическую базу, являлась «зародышем сверхдержавы», однако этот потенциал реализован не был.

В процитированном материале указывается, что Украина превратилась «в раздираемую на части, бесперспективную, нищую и самую несчастную страну Европы» после того, как променяла своего исторического союзника Россию на США. Резкое изменение внешнеполитической ориентации Киева произошло вслед за победой Евромайдана в феврале 2014 года, напомнили авторы Sohu.

Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол спрогнозировала, что Украину ждет новый Майдан, если президент Владимир Зеленский начнет реализовывать «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

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