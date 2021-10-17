Экс-депутат Рады Черновол: если Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан»

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17 октября 2021, 19:51

Президент Украины Владимир Зеленский, Oleksandr Lapin / globallookpress.com

Если президент Владимир Зеленский начнет реализацию «формулы Штайнмайера» по Донбассу, на Украине «поднимется Майдан». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучила Татьяна Черновол, бывший депутат Верховной Рады.

«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, “формулу Штайнмайера”, если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — заявила собеседница журналистов.

«Формулой Штайнмайера» называют механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов. Данный механизм был предложен в октябре 2015 года немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером, который на тот момент занимал должность главы МИД Германии.

Как сообщалось ранее сегодня, российский военный эксперт Игорь Коротченко предсказал, что в случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе Москва «проведет операцию по принуждению Украины к миру».

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