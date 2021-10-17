Аналитик Коротченко: в случае полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе Россия «проведет операцию по принуждению Украины к миру»

Если киевские подразделения пойдут в полномасштабное наступление на территории Донбасса, Российская Федерация вмешается в конфликт и «проведет операцию по принуждению Украины к миру». Соответствующий прогноз озвучил военный аналитик Игорь Коротченко.
Сайт «ПолитРоссия» пишет, что на текущей неделе Киев получил новую партию американской военной помощи. В бывшую советскую республику были доставлены гранатометы и боеприпасы. Общий вес прибывшего груза составил свыше 86 тонн.
Ставший собеседником портала Игорь Коротченко считает, что в скором будущем в Донбассе может произойти обострение ситуации. Эксперт допустил реализацию сценария, при котором Вооруженные силы Украины организуют полномасштабное наступление. В случае такого развития событий Москва вступится за самопровозглашенные ДНР и ЛНР, предрек Коротченко.
«Если будет горячая фаза, то Россия проведет операцию по принуждению Украины к миру», — заявил аналитик.
Ранее в воскресенье ресурс «Репортер» отметил, что на Украине при помощи Лондона возведут «угрожающие России» военно-морские базы.
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