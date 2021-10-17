«Репортер»: на Украине при помощи Британии построят «угрожающие России» военно-морские базы

На Украине при помощи Великобритании построят «угрожающие России» военно-морские базы. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Интернет-издание «Репортер» пишет, что на украинской территории появятся «угрожающие России» базы для флота бывшей советской республики. Портал процитировал киевского посла в Лондоне Вадима Пристайко, рассказавшего, что создание объектов, содействие в возведении которых оказывает Великобритания, уже началось. Одна из баз разместится на Черном море, другая — на Азовском. Предполагается, что данные объекты будут полностью соответствовать стандартам Североатлантического альянса.
Также «Репортер» указал на то, что в ближайшем будущем Украина должна получить от британцев два действующих минных тральщика.
Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Богдан Безпалько назвал ликвидацию Украины как государства лучшим способом принуждения Киева к миру в Донбассе.
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