«Репортер»: на Украине при помощи Британии построят «угрожающие России» военно-морские базы

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17 октября 2021, 15:03 Источник: «Репортер»

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

На Украине при помощи Великобритании построят «угрожающие России» военно-морские базы. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-издание «Репортер» пишет, что на украинской территории появятся «угрожающие России» базы для флота бывшей советской республики. Портал процитировал киевского посла в Лондоне Вадима Пристайко, рассказавшего, что создание объектов, содействие в возведении которых оказывает Великобритания, уже началось. Одна из баз разместится на Черном море, другая — на Азовском. Предполагается, что данные объекты будут полностью соответствовать стандартам Североатлантического альянса.

Также «Репортер» указал на то, что в ближайшем будущем Украина должна получить от британцев два действующих минных тральщика.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Богдан Безпалько назвал ликвидацию Украины как государства лучшим способом принуждения Киева к миру в Донбассе.

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