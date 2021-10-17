Политолог Безпалько назвал ликвидацию Украины как государства лучшим способом принуждения Киева к миру в Донбассе

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17 октября 2021, 09:20 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Политолог Богдан Безпалько назвал ликвидацию Украины как государства лучшим способом принуждения Киева к миру в Донбассе. Соответствующую точку зрения эксперт озвучил в разговоре со СМИ.

Безпалько полагает, что «лучшим средством» принуждения киевских властей к миру «была бы ликвидация самой Украины как государства».

«Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет. Украинское государство делает все, чтобы эти граждане жили все хуже и хуже, для того чтобы их общественные институты, инфраструктура, промышленность, медицина, образование деградировали и разрушались», — отметил политолог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Юрий Бутусов заявил об «огромном» кризисе с боеприпасами в армии Украины.

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