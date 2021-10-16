Киевский журналист Бутусов заявил об «огромном» кризисе с боеприпасами в армии Украины
16 октября 2021, 19:49
В Вооруженных силах Украины в настоящий момент наблюдается «огромный» кризис с боеприпасами. Об этом заявил киевский журналист Юрий Бутусов.
«На самом деле, у нас большой кризис с боеприпасами, огромный, который нельзя объявлять в эфире. Но это знает любой военный, — что то, что у нас есть для нашей артиллерии, у нас мизерные запасы, которые требуют срочного пополнения, решения того вопроса в целом», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Бутусов.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков озвучил прогноз, согласно которому Донбасс «будет или зачищен полностью» Украиной, или «полностью освобожден».
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