Стрелков: Донбасс «будет или зачищен полностью» Украиной, или «полностью освобожден»
16 октября 2021, 19:03
Донбасс «будет или зачищен полностью» Украиной, или «полностью освобожден». Соответствующий прогноз высказал Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.
По словам Стрелкова, продолжающийся восьмой год вооруженный конфликт на востоке Украины можно разрешить только «безоговорочной, полной победой одной из сторон».
«Никакой автономии Донбасса не будет. Донбасс будет или зачищен полностью, именно самыми жесткими методами, зачищен украинскими нацистами, или он будет полностью освобожден», — предсказал экс-командир в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Богдан Безпалько допустил, что Запад может толкнуть Киев на решение атаковать российский Крым.
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