Политолог Безпалько: Запад может толкнуть Украину на решение атаковать российский Крым

Запад может толкнуть Украину на решение атаковать российский Крымский полуостров. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил некоторое время назад политолог Богдан Безпалько.
По словам эксперта, вооруженное столкновение между Москвой и Киевом возможно, «если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия». В случае конфликта «Украина будет выступать не столько субъектом, сколько объектом этой войны, инструментом, торпедой», спрогнозировал Безпалько.
Он отметил, что Запад может толкнуть киевские власти на решение атаковать Крым.
Как сообщалось ранее сегодня, секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов заявил, что рано или поздно Киев «вернет» полуостров.
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