Секретарь украинского Совнацбеза Данилов: рано или поздно Киев «вернет» Крым

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16 октября 2021, 13:50

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Рано или поздно Киев «вернет» Крымский полуостров. С соответствующим заявлением выступил Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

«Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную Думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир», — сказал Данилов.

При этом он заверил, что Киев рано или поздно «вернет» полуостров.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам местного референдума. Украинские власти результаты голосования не признали и объявили регион «оккупированным».

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Владимир Корнилов отметил, что Вашингтон активно готовит Украину к войне с РФ.

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