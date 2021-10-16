Секретарь украинского Совнацбеза Данилов: рано или поздно Киев «вернет» Крым
16 октября 2021, 13:50
Рано или поздно Киев «вернет» Крымский полуостров. С соответствующим заявлением выступил Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.
«Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную Думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир», — сказал Данилов.
При этом он заверил, что Киев рано или поздно «вернет» полуостров.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам местного референдума. Украинские власти результаты голосования не признали и объявили регион «оккупированным».
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Владимир Корнилов отметил, что Вашингтон активно готовит Украину к войне с РФ.
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