Политолог Владимир Корнилов: США активно готовят Украину к войне с Россией

Соединенные Штаты активно готовят Украину к военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал отечественный политолог Владимир Корнилов.
«На Яворовском полигоне во Львовской области на постоянной основе присутствует американский контингент. По сути, уже построена американская база в Очакове. Украину активно готовят к войне с Россией», — отметил Корнилов.
По словам эксперта, Москве следует учитывать «возможность того, что рано или поздно Украина развяжет какую-то военную авантюру».
Ранее в субботу сообщалось, что аналитик Богдан Безпалько высказал точку зрения, согласно которой вооруженное столкновение между РФ и Киевом может произойти, если Москва и ее противники «зайдут в непреодолимые противоречия».
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