Политолог Безпалько: война России и Украины может разгореться, если Москва и ее противники «зайдут в непреодолимые противоречия»

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16 октября 2021, 08:42 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Война между Российской Федерацией и Украиной может разгореться, если Москва и ее противники «зайдут в непреодолимые противоречия». Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ высказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, вооруженное столкновение Москвы с Киевом возможно, «если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия». При этом в случае конфликта «Украина будет выступать не столько субъектом, сколько объектом этой войны, инструментом, торпедой», отметил эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Олег Неменский озвучил мнение, согласно которому команда президента Владимира Зеленского способна устроить «новую мощную войну» в Донбассе, когда на Украине «станет совсем уж тяжело».

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