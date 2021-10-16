Политолог Неменский: команда Зеленского может устроить «новую мощную войну» в Донбассе, когда на Украине «станет совсем уж тяжело»

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16 октября 2021, 06:58

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Команда президента Владимира Зеленского может устроить «новую мощную войну» на территории Донбасса, когда на Украине «станет совсем уж тяжело». Соответствующий прогноз озвучил российский политолог Олег Неменский.

«Обострение противоречий на Украине нарастает на глазах, и в связи с этим есть опасность, очень тревожная опасность, что попытаются снимать внутренние противоречия, по крайней мере, общественное внимание к противоречиям, через войну в Донбассе», — отметил Неменский в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, «новая мощная война» способна выступить в качестве «спасительной соломки», «к которой решит прибегнуть Зеленский и компания, когда внутри станет совсем уж тяжело». В настоящий момент такой вариант развития событий обсуждает «ряд экспертов», близких к украинским правительственным кругам, указал Олег Неменский.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Виталий Третьяков высказал точку зрения, согласно которой «в нынешнем состоянии власти на Украине» Россия не может принудить Киев к миру в Донбассе.

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