«В нынешнем состоянии власти на Украине» Российская Федерация не может принудить Киев к миру в Донбассе. Соответствующее мнение в разговоре со СМИ озвучил отечественный политолог Виталий Третьяков.
«В нынешнем состоянии власти на Украине Россия не может сделать ничего, чтобы принудить Украину к миру. Это могут сделать США — просто заставить власти Украины — не только Зеленского, но и радикальных украинских националистов нацистского цвета, но пока не видно чтобы США были к этому готовы», — отметил Третьяков.
Ранее в пятницу сообщалось, что обозреватель Петр Акопов высказал точку зрения, согласно которой война между Москвой и Киевом «невозможна в принципе».
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