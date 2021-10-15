Обозреватель Петр Акопов: война между Россией и Украиной «невозможна в принципе»

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15 октября 2021, 12:34 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Война между Российской Федерацией и Украиной «невозможна в принципе». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил отечественный обозреватель Петр Акопов.

«По-моему, она невозможна в принципе. Эта война не нужна Украине, потому что она понимает, что она слабее. Эта война не нужна России, потому что мы воспринимаем Украину как часть исторической России и исходим из того, что это один народ с нами, воевать с собственным народом мы не будем, как громка ни была бы часть населения Украины, которая считает Россию врагом», — заявил Акопов.

Как отметил собеседник журналистов, он не видит вариантов, «чтобы Россия напала на Украину или Украина бы развернула боевые действия против России».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виталий Третьяков предсказал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

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