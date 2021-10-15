Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Выполнение Киевом минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса приведет к распаду Украины. Соответствующий прогноз озвучил российский эксперт Виталий Третьяков.
По его словам, реализация соглашений «уже со всей очевидностью будет означать, что особый статус получат не только Донецкая и Луганская области, но его потребуют и остальные области юга и востока Украины».
«А это будет фактически означать распад Украины как единого государства», — отметил Третьяков.
Ранее сегодня сообщалось, что журналист Владимир Соловьев призвал Россию применить против Киева «силу огня и штыка» в ответ на пленение наблюдателя непризнанной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
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