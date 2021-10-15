Владимир Соловьев призвал Россию применить против Украины «силу огня и штыка» в ответ на пленение наблюдателя ЛНР в СЦКК

Аргументы Недели → В мире 13+

15 октября 2021, 08:21

Телеведущий Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев призвал Россию применить против Украины «силу огня и штыка» в ответ на пленение наблюдателя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Некоторое время назад стало известно, что киевские военные захватили в Донбассе одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК.

По словам журналиста Владимира Соловьева, попавший в плен является обладателем паспорта РФ.

«Они схватили гражданина России, они похитили нашего гражданина. Это значит, что нам нужно проводить операцию по спасению заложника, которого схватила террористическая организация. Как общаться с террористами мы знаем точно – силой огня и штыка», — заявил Соловьев.

Как отметил ведущий в эфире своей программы на канале «Россия 1», «если террористическое государство захватывает наших граждан, мы не можем себе позволить промолчать или не обратить внимание».

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Виталий Третьяков спрогнозировал разгром украинских войск в случае их наступления в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости