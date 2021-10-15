Политолог Третьяков предсказал разгром войск Украины в случае их наступления на ДНР и ЛНР

Политолог Виталий Третьяков предсказал разгром украинских войск в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз эксперт высказал некоторое время назад в разговоре со СМИ.
По словам Третьякова, если Киев решит возобновить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, произойдет «разгром сил Украины в любой конфигурации». В этом случае подразделения, участвующие в контрнаступлении, могут дойти до правого или левого берега Днепра, предположил собеседник журналистов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Александр Костин описал лучший для России итог вероятной войны с Украиной.
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