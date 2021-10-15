Политолог Третьяков предсказал разгром войск Украины в случае их наступления на ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

15 октября 2021, 07:25 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Политолог Виталий Третьяков предсказал разгром украинских войск в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз эксперт высказал некоторое время назад в разговоре со СМИ.

По словам Третьякова, если Киев решит возобновить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, произойдет «разгром сил Украины в любой конфигурации». В этом случае подразделения, участвующие в контрнаступлении, могут дойти до правого или левого берега Днепра, предположил собеседник журналистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Александр Костин описал лучший для России итог вероятной войны с Украиной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости