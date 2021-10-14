Эксперт Александр Костин описал лучший для России итог возможной войны с Украиной

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14 октября 2021, 13:26 Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Эксперт Александр Костин описал лучший для Российской Федерации итог возможного военного конфликта с Украиной. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

Костин заявил, что «триггером военных событий» способна стать политика киевских властей, которая несет угрозу стратегическим интересам РФ.

Также собеседник журналистов предположил, чем может закончится вооруженное столкновение между двумя странами.

«Для России оптимальный позитивный сценарий — это создание устойчивого альтернативного центра в виде проекта Новороссии, контролирующего промышленность и торговые пути Украины (через Черное море), доходящего до Киева, и влияющего на него своей “массой”. Это приведет к тихому угасанию текущего режима Киева и присоединения центральных областей к Украине 2.0», — отметил Александр Костин.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Виталий Третьяков предсказал войну между Москвой и Киевом в случае массированного вторжения украинской армии на территорию непризнанных ДНР и ЛНР.

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