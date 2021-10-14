Политолог Третьяков предрек войну между Россией и Украиной в случае массированного вторжения ВСУ в республики Донбасса

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14 октября 2021, 11:42 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Политолог Виталий Третьяков предсказал войну между Москвой и Киевом в случае массированного вторжения Вооруженных сил Украины в самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий прогноз эксперт озвучил в разговоре со СМИ.

«Если начнется массированное вооруженное вторжение ВСУ либо других организованных сил с территории Украины на территорию ЛДНР, Россия в зависимости от масштабов этого вторжения окажет вооруженную поддержку народному ополчению ЛДНР, но это фактически будет война между Украиной и Россией», — отметил Третьяков.

Как сообщалось ранее сегодня, советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник высказал точку зрения, согласно которой киевские власти «в страшном сне боятся представить», что конфликт в Донбассе завершится.

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