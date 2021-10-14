Советник главы МИД ЛНР Мирошник: власти Украины «в страшном сне боятся представить», что война в Донбассе закончится

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14 октября 2021, 09:23

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Киевские власти не заинтересованы в прекращении вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года. Соответствующую точку зрения озвучил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, спецпредставитель самопровозглашенной республики на минских переговорах.

«Украине урегулирование конфликта не нужно, они в страшном сне боятся представить, что война закончится», — отметил Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко высказал мнение, согласно которому ждать обострения ситуации в Донбассе «можно в любую минуту».

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