Советник главы МИД ЛНР Мирошник: власти Украины «в страшном сне боятся представить», что война в Донбассе закончится
14 октября 2021, 09:23
Киевские власти не заинтересованы в прекращении вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года. Соответствующую точку зрения озвучил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, спецпредставитель самопровозглашенной республики на минских переговорах.
«Украине урегулирование конфликта не нужно, они в страшном сне боятся представить, что война закончится», — отметил Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».
Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко высказал мнение, согласно которому ждать обострения ситуации в Донбассе «можно в любую минуту».
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