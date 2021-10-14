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Экс-депутат Рады Журавко: ждать обострения военного конфликта в Донбассе «можно в любую минуту»

, 07:35 Источник: «ПолитРоссия»

Экс-депутат Рады Журавко: ждать обострения военного конфликта в Донбассе «можно в любую минуту»
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ждать обострения военного конфликта на территории Донбасса «можно в любую минуту». Соответствующую точку зрения озвучил Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады.

Некоторое время назад в Киев был доставлен груз военного назначения из Соединенных Штатов. Как заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, американцы отправили в бывшую советскую республику «много высокоточного наступательного оружия».

«Ждать обострения в Донбассе при сегодняшней ситуации на Украине и ее проамериканской политике можно в любую минуту», — прокомментировал Алексей Журавко.

Он полагает, что «сейчас повышаются ставки в плане попыток повлиять на Россию через Донбасс».

«К чему это приведет, неизвестно», — отметил Журавко.

Ранее в четверг сообщалось, что аналитик Юрий Костин назвал три сценария развития событий в случае войны между РФ и Украиной.

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