Аналитик Юрий Костин назвал три сценария развития событий в случае войны между Россией и Украиной

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14 октября 2021, 07:02 Источник: «Украина.ру»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Аналитик Юрий Костин назвал три сценария развития событий в случае военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу эксперт высказался некоторое врем назад в разговоре со СМИ.

Первый вариант, обозначенный Костиным, предполагает «попытку реванша в Донбассе со стороны Киева». По словам собеседника журналистов, в ответ на это Москва вмешается в вооруженное противостояние на востоке Украины, войска РФ выйдут на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Второй сценарий, названный аналитиком, предусматривает проведение Россией «ограниченной операции по захвату юго-восточных областей с захватом ключевых торговых портов», третий — осуществление «”полицейской”операции при развитии масштабного кризиса на Украине, когда под угрозу попадут ключевые элементы инфраструктуры страны».

«Здесь возможен более широкий масштаб с выходом к Киеву, но без западных областей», — добавил Юрий Костин.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Telegram-канала «Южный ветер» озвучил точку зрения, согласно которой «новую войну» на территории Донбасса может инициировать столкновение Европы и США на фоне энергетического кризиса.

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