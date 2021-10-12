Эксперт Telegram-канала «Южный ветер»: «новую войну» в Донбассе может инициировать столкновение Европы и США на фоне энергокризиса

«Новую войну» на территории Донбасса может инициировать столкновение Европы и Соединенных Штатов на фоне энергокризиса. Соответствующую точку зрения озвучил в разговоре со СМИ эксперт Telegram-канала «Южный ветер», пожелавший сохранить анонимность.
«В глобальном плане новую войну в Донбассе может инициировать столкновение Европы и США на фоне разгоревшегося энергетического кризиса. Газотранспортная система Украины по-прежнему нужна европейским потребителям, в то время как производители СПГ из США предпочли бы оставить все как есть для максимизации своей прибыли», — отметил аналитик.
Как сообщалось ранее во вторник, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия может превратить Крымский полуостров в «ядерный отстойник».
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