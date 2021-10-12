Эксперт Telegram-канала «Южный ветер»: «новую войну» в Донбассе может инициировать столкновение Европы и США на фоне энергокризиса

Аргументы Недели → В мире 13+

12 октября 2021, 15:41 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

«Новую войну» на территории Донбасса может инициировать столкновение Европы и Соединенных Штатов на фоне энергокризиса. Соответствующую точку зрения озвучил в разговоре со СМИ эксперт Telegram-канала «Южный ветер», пожелавший сохранить анонимность.

«В глобальном плане новую войну в Донбассе может инициировать столкновение Европы и США на фоне разгоревшегося энергетического кризиса. Газотранспортная система Украины по-прежнему нужна европейским потребителям, в то время как производители СПГ из США предпочли бы оставить все как есть для максимизации своей прибыли», — отметил аналитик.

Как сообщалось ранее во вторник, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия может превратить Крымский полуостров в «ядерный отстойник».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости