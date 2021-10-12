Глава военной разведки Украины Буданов: Россия может превратить Крым в «ядерный отстойник»

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12 октября 2021, 13:27

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Российская Федерация может превратить Крым в «ядерный отстойник». Соответствующую точку зрения высказал Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины.

В заявлении Буданова, опубликованном в интернете, содержится утверждение, согласно которому РФ якобы перебросила в Крым тактическое ядерное оружие. Также Москва намерена разместить на полуострове установки по обогащению урана, отметил глава военной разведки соседнего государства.

По словам Кирилла Буданова, российская сторона своими действиями может превратить Крым в «ядерный отстойник».

«Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой», — спрогнозировал представитель официального Киева.

Крым весной 2014 года вошел в состав России по итогам местного референдума. Украинские власти результаты голосования не признали.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Александр Костин допустил вероятность военного конфликта РФ и Украины в случае присоединения Киева к Североатлантическому альянсу.

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