Аналитик Александр Костин: война между Россией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в НАТО

Военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в Североатлантический альянс. На это в разговоре со СМИ указал аналитик Александр Костин.
По словам эксперта, «триггером военных событий» способна стать политика киевских властей, которая несет угрозу стратегическим интересам РФ. В качестве примера Костин привел возможное «решение о включении Украины в НАТО».
Собеседник журналистов также счел реальным сценарий, предполагающий, что вооруженное противостояние двух стран вспыхнет из-за «попытки реванша Киева на восточном направлении».
Ранее во вторник сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский назвал переговоры в нормандском формате единственным способом закончить конфликт на территории Донбасса.
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