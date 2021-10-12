Аналитик Александр Костин: война между Россией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в НАТО

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12 октября 2021, 09:21 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в Североатлантический альянс. На это в разговоре со СМИ указал аналитик Александр Костин.

По словам эксперта, «триггером военных событий» способна стать политика киевских властей, которая несет угрозу стратегическим интересам РФ. В качестве примера Костин привел возможное «решение о включении Украины в НАТО».

Собеседник журналистов также счел реальным сценарий, предполагающий, что вооруженное противостояние двух стран вспыхнет из-за «попытки реванша Киева на восточном направлении».

Ранее во вторник сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский назвал переговоры в нормандском формате единственным способом закончить конфликт на территории Донбасса.

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