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Зеленский назвал единственным способом закончить войну в Донбассе переговоры в нормандском формате

, 08:10

Зеленский назвал единственным способом закончить войну в Донбассе переговоры в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Переговоры в нормандском формате являются единственным способом закончить военный конфликт на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины», — отметил Зеленский.

Вооруженное противостояние в Донбассе между киевскими подразделениями и силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжается с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что эксперт Иван Лизан назвал республики «де-факто непризнанными регионами России».

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