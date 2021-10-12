Зеленский назвал единственным способом закончить войну в Донбассе переговоры в нормандском формате
12 октября 2021, 08:10
Переговоры в нормандском формате являются единственным способом закончить военный конфликт на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
«Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины», — отметил Зеленский.
Вооруженное противостояние в Донбассе между киевскими подразделениями и силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжается с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что эксперт Иван Лизан назвал республики «де-факто непризнанными регионами России».
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