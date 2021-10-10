Эксперт Иван Лизан назвал республики Донбасса «де-факто непризнанными регионами России»

Отечественный эксперт, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан назвал самопровозглашенные республики Донбасса «де-факто непризнанными регионами России». Такую точку зрения Лизан озвучил в разговоре со СМИ.
По словам собеседника журналистов, с ДНР и ЛНР Украина «попрощалась и реинтегрировать не собирается».
«ДНР и ЛНР — это де-факто непризнанные регионы России, и ответственность за них лежит на самих властях республик и России. Так что скорее Россия выделит деньги для стабилизации ситуации в ЛДНР, чем Киев. Полагаю, об Украине и Донбассе можно в принципе не говорить», — отметил эксперт.
Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший ополченец Владлен Татарский предсказал, что киевская сторона может пойти в наступление на республики в случае ослабления политического влияния Москвы.
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