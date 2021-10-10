Экс-ополченец Татарский: Украина может пойти в наступление на ДНР и ЛНР в случае ослабления политического влияния России

Аргументы Недели → В мире 13+

10 октября 2021, 07:27 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина может пойти в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае ослабления политического влияния Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил бывший ополченец Владлен Татарский, служивший в подразделениях республик Донбасса.

«Если они (киевские военные — АН) планируют полную зачистку территории, и им дадут на это карт-бланш, то они попытаются “по классике” разрезать ДНР/ЛНР. Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет», — отметил Татарский.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, писатель Сергей Волков предсказал неизбежный раздел Украины «даже без войны».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости