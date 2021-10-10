Экс-ополченец Татарский: Украина может пойти в наступление на ДНР и ЛНР в случае ослабления политического влияния России

Украина может пойти в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае ослабления политического влияния Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил бывший ополченец Владлен Татарский, служивший в подразделениях республик Донбасса.
«Если они (киевские военные — АН) планируют полную зачистку территории, и им дадут на это карт-бланш, то они попытаются “по классике” разрезать ДНР/ЛНР. Но это будет возможно, только если политическое влияние России ослабнет», — отметил Татарский.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, писатель Сергей Волков предсказал неизбежный раздел Украины «даже без войны».
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