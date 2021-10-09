Писатель Сергей Волков предрек неизбежный раздел Украины «даже без войны»

Писатель Сергей Волков спрогнозировал неизбежный раздел Украины «даже без войны». Своей точкой зрения литератор поделился некоторое время назад в разговоре со СМИ.
По словам Волкова, раздел бывшей советской республики «в любом случае произойдет, даже без войны».
«Украина распадется на несколько территорий. Там есть много желающих, много претендентов. Например, юго-западные земли хочет Венгрия, Польша спит и видит вернуть Львов и Ровно и т.д. Та же Турция не прочь что-то оттяпать», — отметил собеседник журналистов.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Олег Жданов назвал возможное появление военной учебной миссии Евросоюза на Украине «ударом в спину» России.
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