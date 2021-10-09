Полковник ВСУ Жданов назвал возможное появление военной учебной миссии Евросоюза на Украине «ударом в спину» России

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9 октября 2021, 11:41

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Возможное появление военной учебной миссии Европейского союза на Украине станет «ударом в спину» Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

Некоторое время назад стало известно, что ЕС и Киев обсуждают возможность создания военной учебной миссии на украинской территории. Жданов назвал вероятное появление данной миссии «ударом в спину» России. Чем сильнее ВСУ, тем меньше у Москвы шансов давить на соседнюю страну в вопросе выполнения минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе, отметил эксперт.

Официальный Киев обвиняет РФ в развязывании вооруженного противостояния на востоке Украины, которое продолжается с весны 2014 года. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший ополченец Владлен Татарский озвучил мнение, согласно которому для России Украина «уже потеряна давно».

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