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9 октября 2021, 10:43 Источник: «Украина.ру»

Празднование Дня Государственного флага Украины в Запорожье, Dmytro Smolyenkoukrinform / globallookpress.com

Для России Украина «уже потеряна давно». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Татарский указал на то, что порядка 400 тысяч украинцев прошли через силовую операцию Киева в Донбассе. Около четырех тысяч были убиты в зоне конфликта, «многие остались инвалидами».

«Да, там есть люди, которые симпатизируют России, но там идет украинизация. Война идет уже восьмой год и постепенно уходит поколение, которое помнит хорошие отношения с Россией. Там становятся взрослыми люди, которые росли в маразме всех этих событий», — отметил собеседник журналистов.

Киевские власти обвиняют Москву в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, начавшегося весной 2014 года. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее в субботу, военный корреспондент Михаил Андроник допустил, что Украина может устроить в районе Крыма «провокацию под скрытым командованием британцев» с помощью ледокола James Clark Ross.

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