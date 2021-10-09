Военкор Андроник: Украина может устроить в районе Крыма «провокацию под скрытым командованием британцев» с помощью ледокола

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9 октября 2021, 08:51

Ледокол James Clark Ross, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украина может устроить в районе Крыма «провокацию под скрытым командованием британцев» с помощью ледокола James Clark Ross. Такой вариант развития событий допустил военный корреспондент Михаил Андроник.

«Зимой лед сковывает Азовское море и блокирует украинские порты. Но Украина – страна богатая, поэтому у нее есть ледокол James Clark Ross, который под этим предлогом направится к Керченскому проливу», — пишет Андроник в Telegram.

Военкор обратил внимание на то, что Киев получил от Великобритании ледокол «в два раза дешевле, чем он был выставлен на продажу».

«К чему бы такая щедрость? Думаю, все догадались. Ждем очередную провокацию под скрытым командованием британцев», — отметил Михаил Андроник.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший ополченец Владлен Татарский озвучил точку зрения, согласно которой в случае наступления украинской армии на республики Донбасса России «достаточно будет перекрыть» газовый вентиль.

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