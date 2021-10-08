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Экс-ополченец Татарский: в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР России «достаточно будет перекрыть» газовый вентиль

, 19:11 Источник: «Украина.ру»

Экс-ополченец Татарский: в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР России «достаточно будет перекрыть» газовый вентиль
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае нападения Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР России «достаточно будет перекрыть» газовый вентиль. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях республик Донбасса.

Татарский отметил, что «военная составляющая уже очень много лет не имеет решающего значения» для развития конфликта на востоке Украины.

«Учитывая, что газ стоит уже чуть ли не 2 тысячи долларов, России в случае такого наступления (возможного наступления Киева в Донбассе — АН) не нужно будет применять военную силу. Ей достаточно будет перекрыть вентиль, и там все замерзнут», — заявил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее в пятницу, политик Николай Стариков спрогнозировал, что соседи Украины попытаются захватить часть ее территории, если разгорится война между Москвой и Киевом.

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