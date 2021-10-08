Политик Николай Стариков: в случае войны Москвы и Киева соседи Украины попытаются захватить часть ее территории

В случае военного конфликта между Москвой и Киевом соседи Украины попытаются захватить часть ее территории. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил общественный деятель, политик Николай Стариков.
Стариков заявил, что российско-украинское вооруженное столкновение могут спровоцировать «американские хозяева сегодняшнего киевского режима». По словам собеседника журналистов, в случае войны страны, расположенные рядом с Украиной, «воспользуются ситуацией», чтобы захватить часть территории бывшей советской республики. В числе данных государств Николай Стариков назвал Польшу, Румынию и Словакию.
Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского «приговором для всей Украины».
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