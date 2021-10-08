Политик Николай Стариков: в случае войны Москвы и Киева соседи Украины попытаются захватить часть ее территории

Аргументы Недели → В мире 13+

8 октября 2021, 12:00 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае военного конфликта между Москвой и Киевом соседи Украины попытаются захватить часть ее территории. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил общественный деятель, политик Николай Стариков.

Стариков заявил, что российско-украинское вооруженное столкновение могут спровоцировать «американские хозяева сегодняшнего киевского режима». По словам собеседника журналистов, в случае войны страны, расположенные рядом с Украиной, «воспользуются ситуацией», чтобы захватить часть территории бывшей советской республики. В числе данных государств Николай Стариков назвал Польшу, Румынию и Словакию.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Анна Герман назвала президента Владимира Зеленского «приговором для всей Украины».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости