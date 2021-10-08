Бывший депутат Рады Герман назвала президента Зеленского «приговором для всей Украины»

Аргументы Недели → В мире 13+

8 октября 2021, 11:35

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, назвала президента Владимира Зеленского «приговором для всей Украины». Соответствующее заявление экс-парламентарий сделала некоторое время назад в разговоре со СМИ.

В ходе предвыборных дебатов в апреле 2019 года Зеленский заявил, что он является «приговором» для Петра Порошенко, который в тот момент занимал должность главы государства, вспомнила Герман.

По словам бывшего депутата, Владимир Зеленский «оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы».

Анна Герман добавила, что действующий президент обрек жителей страны на «бесправие, нищенство, холод и голод».

Ранее в пятницу сообщалось, что писатель Сергей Волков спрогнозировал возможную войну России с Киевом в случае полномасштабного вторжения Вооруженных сил Украины на территорию республик Донбасса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости