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Бывший депутат Рады Герман назвала президента Зеленского «приговором для всей Украины»

, 11:35

Бывший депутат Рады Герман назвала президента Зеленского «приговором для всей Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, назвала президента Владимира Зеленского «приговором для всей Украины». Соответствующее заявление экс-парламентарий сделала некоторое время назад в разговоре со СМИ.

В ходе предвыборных дебатов в апреле 2019 года Зеленский заявил, что он является «приговором» для Петра Порошенко, который в тот момент занимал должность главы государства, вспомнила Герман.

По словам бывшего депутата, Владимир Зеленский «оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы».

Анна Герман добавила, что действующий президент обрек жителей страны на «бесправие, нищенство, холод и голод».

Ранее в пятницу сообщалось, что писатель Сергей Волков спрогнозировал возможную войну России с Киевом в случае полномасштабного вторжения Вооруженных сил Украины на территорию республик Донбасса.

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