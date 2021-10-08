Писатель Сергей Волков предрек возможную войну России с Украиной в случае полномасштабного вторжения ВСУ в республики Донбасса

Писатель Сергей Волков предрек возможную войну России с Киевом в случае полномасштабного вторжения Вооруженных сил Украины в республики Донбасса. Соответствующий прогноз литератор озвучил в разговоре со СМИ.
По словам Волкова, военный конфликт между соседними странами возможен, «если Украина, подталкиваемая своими кураторами с Запада, предпримет широкомасштабное вторжение на территорию Луганской и Донецкой республик». Писатель отметил, что при таком развитии событий Москва будет вынуждена вмешаться с целью защиты своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР.
Как сообщалось ранее в пятницу, внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предсказал, что ВСУ смогут «вынести» российскую группировку в Крыму и «вернуть» его в случае крупной региональной войны.
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