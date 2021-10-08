Арестович: ВСУ смогут «вынести» группировку России в Крыму и «вернуть» его в случае крупной региональной войны

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8 октября 2021, 08:33

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины смогут «вынести» группировку России в Крыму и «вернуть» полуостров в случае крупной региональной войны. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса украинского президента.

По словам процитированного «Русской весной» Арестовича, в настоящий момент Киев рассматривает вариант «освобождения» Крыма политико-дипломатическими методами. При этом собеседник журналистов спрогнозировал, что Украина «вернет» полуостров силовым путем, если разгорится крупная региональная война.

Алексей Арестович выразил уверенность в том, что ВСУ «даже вот этим составом» смогут «вынести» российскую группировку, дислоцированную на территории Крыма.

Регион вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам местного референдума. Киевская сторона результаты голосования не признала.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Сергей Ищенко предрек, что в случае военного конфликта Россия разгромит украинскую армию за «считанные дни».

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