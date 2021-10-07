Аналитик Сергей Ищенко: в случае войны Россия разгромит армию Украины за «считанные дни»

В случае военного конфликта Российская Федерация разгромит Вооруженные силы Украины за «считанные дни». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко.
Как отметил эксперт, ВСУ «оценивать серьезно нельзя, потому что у них практически нет военно-воздушных сил, практически нет ракетных войск».
«То есть у них нет ничего, что является основой для любой современной армии, основой любой современной войны», — заявил Ищенко.
По его словам, если начнется вооруженное противостояние, Москва разгромит ВСУ за «считанные дни».
Как сообщалось ранее в четверг, писатель Александр Гриценко допустил, что «хозяева Украины» могут спровоцировать войну Киева с Россией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.