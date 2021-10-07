Аналитик Сергей Ищенко: в случае войны Россия разгромит армию Украины за «считанные дни»

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7 октября 2021, 19:48 Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российская Федерация разгромит Вооруженные силы Украины за «считанные дни». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко.

Как отметил эксперт, ВСУ «оценивать серьезно нельзя, потому что у них практически нет военно-воздушных сил, практически нет ракетных войск».

«То есть у них нет ничего, что является основой для любой современной армии, основой любой современной войны», — заявил Ищенко.

По его словам, если начнется вооруженное противостояние, Москва разгромит ВСУ за «считанные дни».

Как сообщалось ранее в четверг, писатель Александр Гриценко допустил, что «хозяева Украины» могут спровоцировать войну Киева с Россией.

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