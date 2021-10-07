Писатель Александр Гриценко: «хозяева Украины» могут спровоцировать войну Киева с Россией

«Хозяева Украины» могут спровоцировать войну Киева с Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий в разговоре со СМИ допустил писатель Александр Гриценко.
«Все зависит от хозяев Украины, если они решат, что на фоне развала страны и краха политической элиты нужно спеть лебединую песню и громко хлопнуть дверью, то война может быть. Естественно, конфликт начнется в ЛНР и ДНР», — отметил Гриценко.
Он добавил, что Москва не может «сдать» республики Донбасса, поскольку это привело бы к значительному снижению ее международного авторитета.
Ранее в четверг сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко назвал два вероятных сценария, при которых самопровозглашенные ДНР и ЛНР возьмут весь Донбасс.
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