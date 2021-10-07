Политолог Ищенко назвал два вероятных сценария, при которых ДНР и ЛНР возьмут весь Донбасс

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7 октября 2021, 11:01 Источник: «Украина.ру»

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Политолог Ростислав Ищенко назвал два вероятных сценария, при которых самопровозглашенные ДНР и ЛНР возьмут весь Донбасс. По данному вопросу эксперт высказался в беседе со СМИ.

«Возможны только два варианта. Либо боевые действия против Украины, которые должны привести к ее распаду, деструкции. Либо, наоборот, должен сначала произойти распад украинского государства, чтобы потом можно было установить военный и политический контроль над определенными территориями», — отметил Ищенко.

Ранее сегодня сообщалось, что луганский писатель Глеб Бобров обозначил предполагаемые действия России в случае ее военного вмешательства в конфликт в Донбассе.

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