Писатель из ЛНР Бобров назвал возможные действия России в случае ее военного вмешательства в конфликт в Донбассе

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7 октября 2021, 10:36 Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Писатель Глеб Бобров, живущий в самопровозглашенной ЛНР, назвал возможные действия России в случае ее военного вмешательства в конфликт в Донбассе. По данному вопросу литератор высказался в беседе со СМИ.

Бобров счел реальным сценарий, при котором Москва вмешается в вооруженное противостояние на востоке Украины, если киевские подразделения пойдут в широкомасштабное наступление на ДНР и ЛНР. По словам писателя, «скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам».

«Всю наземную работу сделают армейские корпусы ЛНР и ДНР, возможно, усиленные российской техникой и современными вооружениями», — добавил Глеб Бобров.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политик Николай Стариков допустил вероятность развязывания Соединенными Штатами войны между Москвой и Киевом.

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