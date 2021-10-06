Политик Николай Стариков допустил возможность развязывания США войны между Россией и Украиной

Аргументы Недели → В мире 13+

6 октября 2021, 19:50 Источник: «Украина.ру»

Украинский танк, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Политик, общественный деятель Николай Стариков допустил возможность развязывания Соединенными Штатами военного конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление Стариков сделал в разговоре со СМИ.

Как отметил политик, вооруженное столкновение РФ и Украины «готовят и обязательно развяжут американские хозяева сегодняшнего киевского режима, если не будет какого-то противодействия, если с этим не бороться, если не поставить своей целью избежать этой войны».

По словам Николая Старикова, Вашингтону нужен конфликт между двумя государствами, «чтобы поставить Россию перед необходимостью сделать какие-то важные шаги, которые потом в международной политике можно будет оценить как агрессию» со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что луганский писатель Глеб Бобров озвучил прогноз, согласно которому РФ может вмешаться в ситуацию в Донбассе в случае штурма украинской армией столиц непризнанных ДНР и ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости