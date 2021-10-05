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Луганский писатель Бобров: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе в случае штурма армией Украины столиц ДНР и ЛНР

, 20:52 Источник: «Украина.ру»

Луганский писатель Бобров: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе в случае штурма армией Украины столиц ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация может вмешаться в конфликт в Донбассе в случае штурма Вооруженными силами Украины столиц самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил луганский писатель Глеб Бобров.

По словам Боброва, единственным условием вмешательства Москвы в ситуацию на востоке Украины «могло бы стать разве только широкомасштабное наступление ВСУ и штурм столиц Донбасса».

«Россия, в свою очередь, неоднократно и словом, и делом давала понять, что это будет концом украинской государственности — она категорически не позволит реализовать хорватский сценарий и силовым путем ликвидировать наши республики», — отметил писатель.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал готовиться к возможной широкомасштабной войне между Киевом и Минском.

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