Луганский писатель Бобров: Россия может вмешаться в конфликт в Донбассе в случае штурма армией Украины столиц ДНР и ЛНР

Российская Федерация может вмешаться в конфликт в Донбассе в случае штурма Вооруженными силами Украины столиц самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил луганский писатель Глеб Бобров.
По словам Боброва, единственным условием вмешательства Москвы в ситуацию на востоке Украины «могло бы стать разве только широкомасштабное наступление ВСУ и штурм столиц Донбасса».
«Россия, в свою очередь, неоднократно и словом, и делом давала понять, что это будет концом украинской государственности — она категорически не позволит реализовать хорватский сценарий и силовым путем ликвидировать наши республики», — отметил писатель.
Ранее во вторник сообщалось, что депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал готовиться к возможной широкомасштабной войне между Киевом и Минском.
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