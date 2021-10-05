Депутат Рады Чернев призвал готовиться к возможной широкомасштабной войне Украины и Белоруссии

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5 октября 2021, 19:44

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал готовиться к возможной широкомасштабной войне между Украиной и Белоруссией. Соответствующую публикацию парламентарий разместил на своей странице в Facebook.

«Широкомасштабная война с Белоруссией становится более вероятной, чем прямое вторжение России», — написал Чернев.

По его словам, РФ не может «открыто напасть» на Украину, поскольку данный сценарий сопряжен со слишком большими рисками.

«Использовать для этого фейковые республики (самопровозглашенные ДНР и ЛНР — АН) также не получится — у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно», — отметил законодатель.

Согласно точке зрения Егора Чернева, Москва способна «натравить» на его страну Белоруссию. Киеву нужно готовиться к такому варианту развития событий, указал в своем посте представитель Рады.

Украинские власти обвиняют Россию в «агрессии» на территории Донбасса. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков заявил о вероятности войны с Киевом в следующем году.

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