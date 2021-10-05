Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков заявил о вероятности войны между Россией и Украиной в 2022 году

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5 октября 2021, 17:07 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Эксперт, бывший сотрудник Генерального штаба РФ Константин Сивков заявил о вероятности военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.

Сивков счел реальным вариант развития событий, при котором «под давлением» Турции, Соединенных Штатов и Европейского союза Киев решится на проведение наступательной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Аналитик полагает, что в этом случае в вооруженное противостояние должна вмешаться Москва. Константин Сивков спрогнозировал, что Россия разгромит вторгшуюся на территорию республик группировку. После этого силы РФ вместе с перешедшими на ее сторону киевскими подразделениями двинутся вглубь Украины.

По словам экс-сотрудника Генштаба, претворение в жизнь подобного сценария вероятно в следующем году.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский генерал Александр Кихтенко предрек армии страны «серьезное поражение» в случае наступления в Донбассе.

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