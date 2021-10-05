Украинский генерал Александр Кихтенко предрек ВСУ «серьезное поражение» в случае наступления на республики Донбасса

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5 октября 2021, 16:31

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины ждет «серьезное поражение» в случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил украинский генерал Александр Кихтенко, бывший командующий внутренними войсками страны.

Кихтенко заявил, что Киев должен пойти на уступки ДНР и ЛНР, так как решить проблему Донбасса силовым путем невозможно.

«Если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением, потому что на сегодняшний день Украина не имеет таких возможностей в одиночку противостоять российской армии», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» генерал.

Украинская сторона обвиняет Россию в прямой военной помощи ДНР и ЛНР. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что киевский политолог Андрей Ермолаев отвел Украине максимум пять лет до полного разорения.

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