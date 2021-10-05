Киевский политолог Ермолаев отвел Украине максимум пять лет до полного разорения

Киевский политолог Андрей Ермолаев отвел Украине максимум пять лет до полного разорения. Соответствующий прогноз эксперт озвучил некоторое время назад в разговоре с представителями средств массовой информации.
Как пишет портал «ПолитНавигатор», Ермолаев отметил, что за три десятилетия независимости Украина не состоялась в качестве витрины постсоветского мира и погрузилась во внутренний конфликт. По словам аналитика, в настоящий момент республика находится «в состоянии распада, формирования новых, пока еще до конца недооформленных образований, которые могут вообще разорвать страну».
До полного разорения Украине осталось три-пять лет, предсказал Андрей Ермолаев.
Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Игорь Коротченко заявил, что «любая попытка силовой зачистки Донбасса» Киевом приведет к военному вмешательству со стороны России.
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