Аналитик Коротченко: «любая попытка силовой зачистки Донбасса» Киевом приведет к военному вмешательству России

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5 октября 2021, 08:52

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

«Любая попытка силовой зачистки Донбасса» Киевом приведет к военному вмешательству Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил отечественный аналитик Игорь Коротченко.

Эксперт отметил, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в настоящий момент проживают более 500 тысяч обладателей паспортов России. «Любая попытка силовой зачистки Донбасса» украинской стороной приведет к военному вмешательству Москвы с целью защиты своих граждан, предрек Коротченко.

Он допустил сценарий, при котором РФ объявит над Донбассом бесполетную зону, если возникнет такая необходимость.

Игорь Коротченко указал на то, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2, закупленные Киевом, «прекрасно сбивает» российский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2».

«Ничего летать не будет, будем все приземлять», — заявил аналитик в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro сообщил, что система противовоздушной обороны ДНР снова пропустила украинский Bayraktar TB2 в пространство республики.

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