Портал Avia.pro: ПВО ДНР снова пропустили украинский ударный дрон Bayraktar TB2 в пространство республики

ПВО ДНР снова пропустили украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 в воздушное пространство самопровозглашенной республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что система противовоздушной обороны ДНР вновь пропустила киевский Bayraktar TB2 в пространство республики. Портал отмечает, что дрон смог залететь на территорию непризнанного государства с юга, оставаясь «абсолютно незамеченным».
Подобный инцидент произошел во второй раз, указали авторы интернет-издания.
Как сообщалось ранее сегодня, бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский допустил, что Вооруженные силы Украины могут столкнуться с регулярной армией России, если начнут наступление в Донбассе.
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